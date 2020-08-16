تعليق ناري من لاعب منتخب مصر السابق عن مروان محسن

الأحد 16/أغسطس/2020 - 03:01 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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قال وليد صلاح عبداللطيف، مهاجم نادي الزمالك ومنتخب مصر سابقا، إن مصطفى محمد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وأكد وليد صلاح عبداللطيف في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "مصطفى أفضل مهاجم في مصر وينافسه في قيادة المنتخب حسام حسن مهاجم سموحة".

وتابع: "مروان محسن بعيد عن المستوى مثل أحمد حسن كوكا فالثنائي مميز ولكن يعانيان من سوء توفيق جاليا".

وعن رأيه في احتراف مصطفى محمد خارج نادي الزمالك، شدد: "اتمنى استمرار مصطفى في الزمالك لإفادة الأبيض ولكن الأصلح له هو الاحتراف".

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