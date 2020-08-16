تعرف على مواعيد دور نصف نهائي لدوري أبطال أوروبا

تحدد رباعي دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا النسخة الحالية، بعد انتهاء مباريات دور الثمانية أمس السبت.





وتأهل بايرن ميونيخ الألماني بعدما أمطر شباك برشلونة بثمانية أهداف مقابل هدفين ليلاقي أولمبيك ليون الفرنسي الذي أزاح منافسه مانشستر سيتي بثلاثية مقابل هدف.





ويقام لقاء بايرن ميونيخ ومنافسه أولمبيك ليون يوم التاسع عشر من شهر أغسطس الجاري.





فيما ضرب لايبزيج الألماني الذي أزاح أتليتكو مدريد الإسباني بثنائية مقابل هدف، مع باريس سان جيرمان الفرنسي الذي أطاح بمنافسه اتالانتا، بهدفين مقابل هدف.



