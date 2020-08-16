بناس بطلا لمونديال قويسنا عقب نهائي مثير مع ليبيا (صور)

الأحد 16/أغسطس/2020 - 02:58 ص
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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حقق فريق بناس لقب بطولة مونديال قويسنا عقب تخطية عقبة فريق ليبيا في المباراة النهائية المثيرة التي أقيمت على ملعب الموهوبين في قويسنا بحضور عدد كبير من جماهير الفريقين.

وشهدت المواجهة الحماسية، تفوق فريق بناس بخمسة أهداف مقابل هدفين، سجلهم اللاعب محمد قورة (الجن) 4 أهداف، وزميلة محمود قورة هدف.

تقدم فريق بناس بهدفين دون مقابل في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني، عاد فريق ليبيا للقاء بإحراز هدفين، عن محمود أشرف دقدق، حيث لجأ الحكم لتقنية الـ Var لحسم الهدف الثاني، ثم نجح بناس في إحراز ثلاث أهداف متتالية ليفوز بخماسية مقابل هدفين، وسط فرحة عارمة للاعبين والجهاز الفني والجماهير في ملعب اللقاء.

وأدار اللقاء المثير الثنائي سيد منير، ووليد صلاح، وراقب المباراة محمد عباس، رئيس لجنة حكام المنوفية، الذي تولى تقنية الـ Var، كما حضر اللقاء عدد من رموز كرة القدم بقويسنا.

وعقب ختام اللقاء قامت اللجنة المنظمة، التي تضم الثنائي محمد بدر، ويحيى زكريا، بتكريم فريق بناس، صاحب المركز الاول، الذي حصل على كأس البطولة، وليبيا، الوصيف، وتكريم أفضل حارس، محمد مرضي لاعب بناس، وابراهيم بكايوكو من فريق اصدقاء محمد غريب بكفر شكر، وهدّاف المونديال، طارق عامرية لاعب نجوم بركة السبع، وأفضل لاعب صاعد، جمال النويشي من فريق كازبلانكا طوخ، وحصل على جائزة أفضل لاعب، الثنائي، محمد قورة الجن، لاعب بناس، ومحمد زغلول ليبيا، وأفضل مدافع رجائي سعيد لاعب مصطاي، كما تم تكريم عدد من الرياضيين بقويسنا بهدايا تذكارية.

خاض بناس الدروة بمجموعة لاعبين ضموا، محمد مرضي، أحمد قورة، محمود قورة، عبد المعز أبو بكر، ميدو ممدوح، سعد سمير، جمال النواوي، أحمد شلبي، ياسر عبد الحليم، أسامة.

وخاض ليبيا، المونديال بمجموعة لاعبين ضموا، أحمد فخري، ميدو سعيد، حسين ابراهيم، محمد زغلول، أحمد جلال، أحمد علاء، أحمد ممدوح، محمود اشرف، ومحمود علاء.

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