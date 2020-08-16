شباب الصحفيين تكشف: خيري وطاهر يرتديان رداء الإخوان القبيح في موسم الأكاذيب المتواصلة

الأحد 16/أغسطس/2020 - 02:43 ص
نقابة الأطباء
نقابة الأطباء
الفجر
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كشفت جبهة شباب الصحفيين أن الاخوانيان حسين خيري نقيب الأطباء ورفيقه في النضال الوهمي إيهاب طاهر عضو مجلس اداره النقابة يكشفان عن وجههما القبيح ويدعمان بكل صراحه ووضوح جماعة الإخوان الإرهابية.

قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان صحفي: هل تقبل نقابة الأطباء وأعضائها الشرفاء بوصمة العار التي لحقت بهم نتيجة ظهور الاخوانين حسين خيري وايهاب طاهر على حقيقتهما أم هو الغباء السياسي الإخواني المعتاد؟

أضاف طوالة: هل يقبل الأطباء الشرفاء تلك المواقف الصريحة من اخوانيين يجاهران بانتمائهما دون خجل؟ وهل يفرض الإخواني إيهاب طاهر موافقة وتوجهاته السياسية على كل الأطباء دون رادع؟ وما هو تعقيب الأطباء على تلك التجاوزات المستمرة.

أشار رئيس الجبهة إلي أنه هل من المصادفة البحتة عندما يرتدي نقيب الأطباء وعضو المجلس رداء الإخوان القبيح.. وفي هذا التوقيت الذي يعد موسم الأكاذيب الإخوانية المتواصلة منذ سنوات على خلفية ذكرى اعتصام رابعة المسلح.

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