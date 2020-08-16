ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد نهاية مباريات ربع النهائي

الأحد 16/أغسطس/2020 - 02:30 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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انتهت مباريات ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي شهدت مفاجآت نارية للبعض ونتائج ثقيلة وغريبة للبعض الأخر، على الصعيد القاري.

حيث تمكن بايرن ميونيخ الألماني من إقصاء برشلونة بنتيجة قاسية للغاية، بثمانية أهداف مقابل هدفين، بالإضافة إلى توديع مانشستر سيتي على يد ليون بثلاثة أهداف مقابل هدف.

كما تأهل لايبزيج الألماني بعد إقصاء أتلتيكو مدريد الإسباني بهدفين مقابل هدف، بالإضافة إلى صعود باريس سان جيرمان بشق الأنفس بعد الفوز على أتلانتا الإيطالي بهدفين مقابل هدف أيضًا.

وجاء ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا كالتالي:

روبرت ليفاندوفسكي، بايرن ميونيخ، 14 هدف.

إيرلينج هالاند، بوروسيا دورتموند، 10 أهداف.

سيرجي جنابري، بايرن ميونيخ، 7 أهداف.

درايس ميرتينز، نابولي، 6 أهداف.

جابرييل جيسوس، مانشستر سيتي، 6 أهداف.

هاري كين، توتنهام، 6 أهداف.

ممفيس ديباي، ليون، 6 أهداف.

رجيم ستيرلينج، مانشستر سيتي، 6 أهداف.

سون هيونج مين، توتنهام، 5 أهداف.

كريم بنزيما، ريال مدريد، 5 أهداف.

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