موعد مباراة الزمالك المقبلة عقب الفوز على مصر المقاصة

الأحد 16/أغسطس/2020 - 02:29 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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يستعد نادي الزمالك لخوض مباراة هامة أمام نادي مصر يوم الثلاثاء 18 اغسطس في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وسوف تقام المباراة بين نادي الزمالك وفريق مصر في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية. 

وكان قد نجح المارد الأبيض في تحقيق الفوز بالأمس على مصر المقاصة بنتيجة هدف نظيف أحرزه الناشئ حسام أشرف في الدقيقة 94 قبل نهاية المباراة. 

ويحتل نادي الزمالك في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 38 نقطة، وبفارق 15 نقطة عن فريق الأهلي متصدر الترتيب.

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