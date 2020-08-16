حاول ضرب أحد الرعية.. أسقف أسيوط يثير الجدل بموقف جديد (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك " فيديو بغضب شديد حيث يظهر فيه الأنبا يؤانس، أسقف إيبارشية أسيوط وتوابعها وهو يصفع أحد البسطاء أثناء طلب البركة خلال زفة وصلوات العذراء مريم فى شهر صومها لدى الأقباط.

كما طالب رواد مواقع التواصل بخروج الأسقف والاعتذار للرجل البسيط نظرا لإهانته له وسط المصلين.





وهذه ليست المرة الأولى التى يثير فيها أسقف أسيوط حفيظة السوشيال وروادها ولكن كان له قرار بفرض ملابس رسمية للسيدات داخل الكنيسة منذ سنوات قليلة حيث أثار هذا القرار جدلا واسع النطاق، وجاء هذا القرار خلال كلمته في لقائه الأسبوعى بالاجتماع العام للشعب القبطى بكاتدرائية الملاك ميخائيل مؤكدا أن أي سيدة أو فتاة ترفض ارتداء الجواكت أو الجونلة "الجيبة"، المعدة من قبل خادمات الكنيسة عليها الانصراف من الكنيسة بمنتهى الهدوء.





ولفت يؤانس إلى أن القرار لا رجعة فيه، والملابس المعدة من قبل خدمة السيدات بالكنيسة هي جواكت طويلة الأكمام، المعروفة بـ"البلورو"، والجونلات الطويلة الواسعة "جيبة"، ولونها سمنى أو أوف وايت، مداعبًا الشعب: "أهو عملنا لونها يليق على أي ملابس"، موجهًا الشكر لممن صمموا تلك الملابس.





في سياق منفصل، يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية في العاشرة والنصف من صباح اليوم كلمة للشعب على الهواء مباشرة عبر عدد من القنوات الفضائية المصرية وذلك في إطار عظة الأحد الأسبوعية والتي تذيعها قناة (أون تي ڤي).





وتهنئ قداسته خلال كلمته أبناء الكنيسة بعيد السيدة العذراء، والذي يحل يوم السبت المقبل، كما يتحدث عن الاستعداد الروحي للسنة القبطية الجديدة والتي تبدأ في الحادي عشر من سبتمبر المقبل.





كان قداسة البابا قد ألقى أولى عظات الأحد على القناة ذاتها، يوم الأحد ٢٩ من مارس الماضي، ثم توالى على إلقاء العظة عدد من أحبار الكنيسة ويتولى الكاتب الصحفي أشرف صادق نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية.





كانت كنائس المحافظات قد فتحت أبوابها مع الحفاظ على الإجراءات اللازمة والهامة لعودة الحياة لصورتها الطبيعية مثل كنائس محافظة الأقصر والمنيا وسوهاج وأسيوط بالإضافة إلى كنائس إيبارشية إسنا وأرمنت وبنى سويف وسط إجراءات احترازية مشددة والتي اتخذتها الكنيسة حسب البيانات الرسمية الصادرة عنها فى الفترة الأخيرة.



