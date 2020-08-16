عاجل| بالمستندات.. هيفاء وهبي تتهم محمد وزيري بتزوير عقد الزواج العرفي





حرر المستشار ياسر قنطوش محامي الفنانة اللبانية هيفاء وهبي، محضرًأ جديد ضد مدير أعمالها السابق محمد وزيري برقم 3666 لسنه ٢٠٢٠ اداري الدقي يتهمه فيه بتزوير عقد زواج عرفي من موكلته هيفاء وهبي.





واتهم قنطوش شقيق وزيري ويدعى كريم بالشهادة الزور على عقد الزواج العرفي.





وقدم ياسر قنطوش دليلًا ملموسًا وهو إقرار من المدعو خالد عبد العزيز بأن وزيري طلب منه الشهادة على عقد الزواج العرفي المزور ولكنه رفض لأنه لا يعلم أي شئ عن زواج الطرفين.





جدير بالذكر أنه كان قد تم رفض الدعوى المقدمة من قبل محمد وزيري بإ ثبات زواجه من هيفاء وهبي لعدم وجود أي عقود زواج معه.















