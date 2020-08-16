دورتموند يقترب من ضم نجم ريال مدريد في الميركاتو الصيفي









اقترب مسؤولي بروسيا دورتموند الألماني، من حسم صفقة قوية من ريال مدريد الإسباني، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





بروسيا دورتموند يقترب من ضم رينير جيسوس





ذكرت صحيفة "بيلد"، أن إدارة بروسيا دورتموند بصدد ضم لاعب الوسط البرازيلي رينير جيسوس، البالغ من العمر 18 عامًا، هذا الصيف.





وأوضحت الصحيفة أن بروسيا دورتموند اقترب استعارة اللاعب رينير جيسوس لمدة عام، مع وضع بند يتيح له فرصة تمديد عقده لعام إضافي.





ويجيد رينير اللعب في وسط الملعب وكذلك الجناح، وهو ما سيمنح المدرب السويسري لوسيان فافر، خياريات عديدة حال الظفر بتوقيعه.





الجدير بالذكر أن، رينير جيسوس انضم إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، في يناير الماضي، قادمًا من فلامنجو البرازيلي مقابل حوالي 30 مليون يورو.



