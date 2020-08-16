نجم الزمالك السابق: رمضان صبحي باع الأهلي ولا يتسحق اللعب في القلعة الحمراء

الأحد 16/أغسطس/2020 - 01:50 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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قال وليد صلاح عبداللطيف، مهاجم نادي الزمالك ومنتخب مصر سابقا، إن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، حسم لقب الدوري المصري بنسبة 90%.

وأكد وليد صلاح عبداللطيف في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الزمالك بعيد عن المنافسة على لقب الدوري بسبب فرق النقاط الكبيرة".

وعن ملف رحيل رمضان صبحي عن الأهلي، علق: "رمضان صبحي لا يستحق اللعب أو التواجد في النادي الأهلي".

وتابع: "الأهلي من صنع نجومية رمضان ومنحه أموال طائلة خلال إعارته في موسم ونصف، وبعد كل ذلك اللاعب باع النادي".

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