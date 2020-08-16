نجم الزمالك السابق: رمضان صبحي باع الأهلي ولا يتسحق اللعب في القلعة الحمراء









قال وليد صلاح عبداللطيف، مهاجم نادي الزمالك ومنتخب مصر سابقا، إن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، حسم لقب الدوري المصري بنسبة 90%.





وأكد وليد صلاح عبداللطيف في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الزمالك بعيد عن المنافسة على لقب الدوري بسبب فرق النقاط الكبيرة".





وعن ملف رحيل رمضان صبحي عن الأهلي، علق: "رمضان صبحي لا يستحق اللعب أو التواجد في النادي الأهلي".



