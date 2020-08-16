بعد دورها في "شارع 9".. إيمي إسلام تكشف عن أحدث أعمالها المقبلة

الأحد 16/أغسطس/2020 - 01:57 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تشارك الفنانة إيمي إسلام، في مسلسل "11 شارع النخيل"، من بطولة دينا عبدالله نجمة ستار أكاديمي، أسامة عبدالله، أحمد بسيم، لميس البشوتي،أحمد سمير عامر، بوسي إسلام، عبير منير، نانيتا اللبنانية، يسرا المسعودي، وإخراج أيمن خطاب وتأليف نهاد وحيد.

وقالت إيمي أنها تجسد دور فتاة تدعى هدير وهي "إنفلونوسر" مجنونة بالسوشيال ميديا، تقدم فيديوهات تجعل الجميع يتابعها عبر حسابها الشخصي، وهو دور كوميدي هزلي تقدمه لأول مرة في مشوارها الفني. 

وأشارت إيمي أن ما جذبها للعمل هو الدور نفسه وإعطاء فرصة كبيرة للنجوم الشباب في تقديم أدوار كبيرة تظهر قدراتهم الفنية، كما يعرض المسلسل على إحدى المنصات الإلكترونية.

وتابعت إيمي أن المسلسل يدور في إطار كوميدي إجتماعي، من خلال الأحداث التي تجمع أبطال العمل حيث يتبقى أيام قليلة وينتهي فريق العمل من تصوير مشاهد المسلسل بأكمله، ووجود عدد كبير من ضيوف الشرف، وأن المخرج أيمن خطاب ساعدها في تقديم الدور بشكل جيد خلال التصوير.

وتواصل إيمي إسلام، تصوير دورها في مسلسل "شارع 9" بمشاركة عدد من النجوم منهم رانيا يوسف، ونرمين الفقي، ومحمود عبد المغني، حيث تجسد دور فتاة مدمنة تدعى "هند" خلال أحداث العمل والتي تقبل على تناول المخدرات مما يجعلها تتورط في العديد من المشاكل والعقبات وتصور معظم مشاهدها مع الممثلة هدى الأتربي.


وفي سياق آخر تنتظر إيمي، عرض فيلمها "زنزانة 7"، ومن المقرر أن يتم طرحه في دور السينما المصرية بعد السماح بفتح السينمات بنسبة 25% بعد غلقها لانتشار فيروس كورونا، وأيضا فيلم "سوء الرجالة" والتي تجسد فيه دور «خديجة» الفتاة الشعبية التي تعيش قصة حب مع محمود الليثي، معتبرة إياها بمثابة التحدي حيث عملت على تفاصيل الشخصية مع المخرج نيفين شلبي، مثل طريقة ملبسها ومظهرها بالماكياج المبالغ فيه في بعض الأحيان.



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