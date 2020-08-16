بدون فلتر.. رحمة حسن توجه رسالة لجمهورها

الأحد 16/أغسطس/2020 - 03:52 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة رحمة حسن، على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها وذلك من خلال نشر يومياتها الخاصة على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت رحمة حسن عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صور لها، ظهرت فيها بإطلالة بسيطة، كما علقت قائلة: "هؤلاء الصور بدون فلتر.. جلدك ليس دائماً جيد كما توضح الصور".

يذكر أن آخر أعمال رحمة، مسلسل "سابع جار وهو من بطولة "دلال عبد العزيز، شيرين، سارة عبد الرحمن، هاني عادل، نيقولا معوض، هيدي كرم"، وقصة ‏وسيناريو وحوار هبة يسري، وشارك في كتابة الحلقات أيتن أمين، منة إكرام، سما أحمد، منة فوزي، وإخراج أيتن أمين، نادين خان، ‏هبة يسر.

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