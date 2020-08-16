عفاف شعيب تكشف آخر وصية لشويكار قبل وفاتها

الأحد 16/أغسطس/2020 - 01:50 ص
بوابة الفجر
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نعت الفنانة الكبيرة عفاف شعيب، رحيل النجمة شويكار بالإشادة بشخصيتها قائلة: "كان عليها خفة دمة محصلتش وكنا بنتكلم بالساعات، ولكن مكنش عندها هاتف محمول وكانت تفضل استخدم تليفون البيت الأرضي ومكنتش تحب المحمول"، مشيرة إلى أنها كانت تعيش بمفردها ولكن ابنتها كانت دائمة التردد عليها وأشقاءها.

وكشفت عفاف شعيب، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" مع الاعلامي محمد علي خير، على قناة "القاهرة والناس"، عن آخر وصية من شويكار لها في آخر اتصال هاتفي بينهم قائلة: "في آخر مكالمات هاتفية كانت ديما تقولي عفاف اوعي تنسيني، في اخر مكالمات بينا كانت قالتها كتير قوي وطالبتني بالدعاء بالستر في الدنيا والأخرة".

كما أشارت الفنانة عفاف شعيب، إلى أن الراحلة شويكار كانت حزينة في الفترة الأخيرة بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم، وما أدى اليه من قرارات والتزام الأسر بيوتها، حيث لم تعد تستطيع مشاهدة ولقاء اصدقائها وأهلها كما كانت تراهم قبل تفشي فيروس كورونا.

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