بنيولوك جديد.. أحدث ظهور لنجلاء بدر عبر "إنستجرام"

الأحد 16/أغسطس/2020 - 02:12 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة نجلاء بدر، على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت نجلاء بدر عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، مقطع فيديو لها، ظهرت فيها بفستان زيتي، واعتمدت على تسريحة شعر مفروض، ومكياج أظهر جمال ملامحها.

في سياق آخر شاركت الفنانة نجلاء بدر خلال ماراثون دراما رمضان الماضى من خلال مسلسل "الفتوة" أيضاً التي لعبت فيه دور جميلة، والتي تقع فى حب ياسر جلال بطل العمل طوال الأحداث إلا أنها ومع عدم حبه لها تتزوج من عزمي اسم الشخصية الذى لعبها أحمد صلاح حسني فى النهاية وتقع فى حبه بسبب ما يكنه لها من حب كبير، وهو الدور التي تمكنت من خلال من نيل ردود فعل إيجابية.

يذكر أن مسلسل "الفتوة" عُرض علي قناة الحياة ضمن السباق الرمضانى المنقضى، من إخراج حسين المنباوى وتأليف هانى سرحان، وضم المسلسل الفتوة عدد كبير من الفنانين بجانب بطله النجم ياسر جلال، حيث شارك فى بطولته كل من نجلاء بدر وأحمد صلاح حسنى ومى عمر وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة وأحمد خالد صالح، ومحمود حافظ، وعددا آخر من الممثلين.

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