رونالدو ينصح بيرلو بضم نجم ريال مدريد









نصح كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، مدربه الجديد أندريا بيرلو، بالتعاقد مع نجم ريال مدريد، خلال الميركاتو الصيفي.





وبحسب ما ورد عن قناة "سبورت إيطاليا" فإن رونالدو طرح على بيرلو التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق ريال مدريد.





وتزامل النجمان لمدة 9 سنوات في ريال مدريد، شهدت تفاهماً كبيراً بينهماً، ومساعدة بنزيما للدون في تسجيل الأهداف.





ويستهدف بيرلو التعاقد مع قلب هجوم جديد خلال الميركاتو، في ظل الأنباء التي تؤكد اقتراب رحيل الأرجنتيني باولو ديبالا.



