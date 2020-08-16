ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد نهاية الجولة 25

الأحد 16/أغسطس/2020 - 01:26 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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اختتمت مباريات الأمس السبت الموافق 15-8-2020، من منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين، وبذلك تختم لقاءات الاسبوع.


حقق الهلال الفوز برباعية نظيفة أمام العدالة، بينما فاز الفيصلي أمام الأهلي بهدفين نظيفين، فيما سقط التعاون أمام ضمك بهدفين دون مقابل.

وفي الأخير حقق النصر الفوز أمام الوحدة بهدف دون رد، في ختام مباريات الجولة 25.

وجاء ترتيب الدوري السعودي للمحترفين كالتالي:

1- الهلال برصيد 60 نقطة
2- النصر برصيد 51 نقطة
3- الأهلي برصيد 43 نقطة
4- الفيصلي برصيد 41 نقطة
5- الوحدة برصيد 40 نقطة
6- الرائد برصيد 39 نقطة
7- الشباب برصيد 38 نقطة
8- الاتفاق برصيد 35 نقطة
9- أبها برصيد 33 نقطة
10- التعاون برصيد 32 نقطة
11- الفيحاء برصيد 28 نقطة
12- الاتحاد برصيد 26 نقطة
13- الفتح برصيد 25 نقطة
14- الحزم برصيد 24 نقطة
15- ضمك برصيد 24 نقطة
16- العدالة برصيد 20 نقطة

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