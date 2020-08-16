مرتضي منصور: لا يوجد عاشق للأهلي مثل تركي آل الشيخ

الأحد 16/أغسطس/2020 - 01:19 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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أكد مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه لا يوجد أى شخص محب للنادي الأهلي مثل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وقال منصور فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "تركي الشيخ دخل معي فى صدام عنيف بسبب أنه كان يرغب فى استمرار عبد الله السعيد مع الأهلي وفى النهاية مسؤولو النادي الأحمر قاموا بالاستغناء عنه لنادي أهلي جدة".
 
وأضاف: "لا يوجد أحد عاشق للأهلي مثل تركي آل الشيخ، وهناك كتائب من النادي الأهلي يقوموا بالهجوم عليه مثل الحرب على مصطفي يونس أو رضا عبدالعال".

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