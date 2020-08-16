تعرف على تفاصيل مسلسل أحمد فهمي الجديد في رمضان 2021

الأحد 16/أغسطس/2020 - 01:44 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
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ظهر الفنان أحمد فهمي، في لايف عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

وقال في اللايف لمتابعيه إنه وقع على مسلسل جديد سيشارك به في رمضان 2021، مع شركة سينرجي التي يمتكلها المنتج تامر مرسي.

وأستكمل حديثه قائلاً: "مشاركتي في رمضان 2021 متوقفة على انتهائي من فيلم (السقوط في حلم سوسن) الذي يجمعني بالفنانة روبي، وإذا لم ينته سوف أؤجله إلى رمضان 2022" .

وقال أيضاً أنه صورّ في الفيلم ما يقرب من 4 أو 5 أيام فقط، وهو من بطولة عمرو عبد الجليل، محمد ثروت، روبي، وهو من إخراج أحمد الجندي، كما أنهم لم يستقروا بعد على الاسم النهائي للفيلم.

وفي نهاية حديثة قال إنه شارك في فيلم “ديدو” بطولة شقيقه الفنان كريم فهمي، وانتهى من تصوير مشاهده منذ فترة طويلة، وأشار إلى أن فيلمه مع الفنان أحمد عز “العارف عودة يونس” من المقرر طرحه في موسم عيد الفطر المقبل.

واسترسل حديثه، قائلًا إن الفيلم كان من المقرر طرحه في عيد الفطر الماضي، ولكن بسبب فيروس كورونا تم تأجيل طرح جيمع الأعمال السينمائية، وعند فتح دور العرض مرة أخرى كانت بنسبة صغيرة، لن تغطي تكاليف الإنتاج، حيث أن الفيلم ميزانية إنتاجه كانت كبيرة، لذا لم يستطيعوا طرحه في موسم عيد الأضحى الماضي أيضًا.



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