تعرف على عدد مشاهدات أغنية "خطيرة" لرامي صبري





وحققت تحديدًا أكثر من 3,327,109 مشاهدة، كما حازت الأغنية على الكثير من الإعجاب والإشادة من قبل الجمهور.



يذكر أن أغنية «خطيرة»،من كلمات تامر حسين وألحان رامى صبرى وتوزيع موسيقى جلال الحمداوى.



وتقول كلماتها:.. لأ دي خطيره بجد خطيرة.. كل ما أشوفها بفضل في حيره خدوا الكبيرة دي في يوم وليلة.. جت علقتني أنا في ثانيتين عيني عليها يا عيني عليها أيوه.. أنا عمري ما شوفت كده روحوا قولولها مفيش تاني منها.. أجمل من كل الحلوين جت ناويهالي ومرتبالي.. عرفت خلاص أنا أتجاب منين.

تخطت أغنية "خطيرة"، للمطرب رامى صبرى الـ 3 ملايين مشاهدة في أقل من أسبوعين فور طرحها على موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب".