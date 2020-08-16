هيفاء وهبي ضيفة أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "SNL بالعربي"

الأحد 16/أغسطس/2020 - 01:30 ص
بوابة الفجر
شيماء يونس
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حلت اليوم الفنانة هيفاء وهبي، ضيفة على البرنامج الكوميدي SNL بالعربي، ليبدأ بها البرنامج أولى حلقات الموسم الجديد، وذلك عبر شبكة قنوات "ON"، ليكون موعده المقرر في تمام الساعة الساعة الحادية عشر مساءً.

وسينضم لضيوف البرنامج عدد من النجوم الفن كما ظهر في الإعلان الذي تم بثه على شاشة ON، أبرزهم: أحمد السقا، ومحمد رمضان، وخالد النبوي، وسمية الخشاب، وشيرين رضا، وماجد المصري، وبيومي فؤاد، ومن نجوم الغناء: أحمد شيبة وأوكا، ومن نجوم الكرة أحمد حسام ميدو.

يشار إلى أن البرنامج يعرض أعمال سينمائية، مسرحية أو أحداث واقعية ليتم تقديمها بشكل كوميدي ساخر، وخلال المواسم الثلاثة السابقة حقق البرنامج نجاحا ليكمل من خلاله الموسم الحالي، ويتعاون في تقديمه عدد من الشباب منهم خالد منصور، شادي ألفونس، نور قدري، توني ماهر، محمود الليثي، إسلام إبراهيم، ميرنا جميل، أحمد سلطان، علوي الحسيني، نانسي صلاح، يارا فهمي، حازم إيهاب، عمرو وهبة.

والجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للإعلام قرر منذ قرابة عام ونصف قرر وقف برنامج "SNL بالعربي" الذي يبث على قناة "ON"،  بسبب الألفاظ الجنسية التي يتم تناولها خلال الحلقات.


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