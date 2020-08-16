موعد مباراة بايرن ميونخ الألماني وليون الفرنسي فى دوري أبطال أوروبا









حقق فريق بايرن ميونخ الألماني الصعود لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوز كبير وتاريخي على برشلونة الإسباني بثمان أهداف مقابل هدفين.





بينما صعد ليون الفرنسي بعد الفوز على فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بثلاث أهداف مقابل هدف فى مفاجأة كبري.





ويلتقي فريقي بايرن ميونخ الألماني نظيره ليون الفرنسي ضمن مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء القادم بالبرتغال فى تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.



