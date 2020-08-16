أحمد حلمي يطلب من جمهوره مساندة الأطفال المصابين في لبنان

الأحد 16/أغسطس/2020 - 01:15 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
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ساند الفنان أحمد حلمى الأطفال الذين أصيبوا في أحداث لبنان المؤسفة بسبب انفجار بيروت، عن طريق نشر صورة لهم عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى تويتر.

وعلق حلمي على الصورة قائلاً: "واحدة من أجمل بلاد العالم بتمر بكارثة محصلتش في تاريخها قبل كده".

وأضاف حلمي قائلا: "لبنان بتعانى من أزمة فوق الأزمة، وأنا النهاردة كسفير للنوايا الحسنة ليونيسف مصر بطلب منكم تدعموا تدخلات يونيسف علشان نساعد كل طفل".

وكان آخر اعمال الفنان احمد حلمى فيلم "خيال مآته" الذى شارك فى بطولته كل من بيومى فؤاد ومنة شلبى واخراج خالد مرعى وتأليف عبد الرحيم كمال.

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