مرتضي منصور: سأعيد الثلاث نقاط المخصمومة من عمرو الجنايني









أكد مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه سوف يعيد الثلاث نقاط المخصومة من عمرو الجنايني بعد اللجوء إلى المحكمة الرياضية.





وقال منصور فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "أنا نجحت فى إخماد فتنية كروية كانت ستحدث إذا لعبت مباراة القمة فى الدوري الماضية، ورفضت خوضها حتي لا تقوم مذبحة بين اللاعبين".