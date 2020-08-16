من داخل سيارتها .. أحدث ظهور لراندا البحيرى عبر إنستجرام

الأحد 16/أغسطس/2020 - 02:59 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة راندا البحيري على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها وذلك من خلال نشر يومياتها الخاصة على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت راندا البحيري عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، مقطع فيديو لها، ظهرت فيه من داخل سيارتها وفى يدها أحد المنتجات العطرية، وبدأت تتعطر منه كدعاية للمنتج.

يذكر أن آخر أعمال راندا البحيري، مسلسل "الأخ الكبير" وتدور أحداثة في إطار الإثارة والتشويق، وشارك في بطولته الفنان محمد عز ومحمد رجب وآيتن عامر ومحمود حجازي وإيهاب فهمي.

من ناحية أخرى، تستعد لاستئناف تصوير مشاهدها في مسلسل "اختراق٢" والذي يضم مجموعة من الفنانين المصريين والعرب.

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