بعد ظهوره باكيا في مسرحية "علاء الدين".. لطفي لبيب يتصدر تويتر

الأحد 16/أغسطس/2020 - 01:10 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements

حرص الفنان الكبير لطفي لبيب، على حضور مسرحية "علاء الدين" للفنان أحمد كما إلتقط  بعض الصور التذكارية معه وظهر فيها باكيًا.

وبعد ظهوره باكيًا، تصدر لطفي لبيب التريند بموقع تدوين التغريدات القصيرة "تويتر" بعدما قاموا محبيه بتدشين هاشتاج باسمه معبرين عن محبتهم له.

وقام النجم احمد عز، بعد انتهاء عرضه "علاء الدين"، بلفتة إنسانية حيث أصر "عز" على الإمساك بلطفي لبيب والصعود معه إلى خشبة المسرح بسبب صعوبة الحركة التي يعاني منها "لبيب".

وفور صعوده استقبله الجمهور بالتصفيق الذي استمر لدقائق، حتى إن كل من في القاعة وقفوا له احترامًا وتقديرًا، ولم يتمالك النجم القدير نفسه أمام هذا التقدير والحفاوة ونزلت دموعه قبل أن يتحدث بكلمة واحدة، كما حرص النجم أحمد عز على تقبيل يده على المسرح.

يذكر أن مسرحية "علاء الدين" بطولة أحمد عز، تارا عماد، محمد ثروت، سامي مغاوري، ومن إخراج مجدي الهواري.



أخبار تهمك

نجوم برشلونة يرفضون بوكيتينيو

منذ ساعة و 11 دقيقة

الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يزف بشرى سارة لصالح جمعة في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| "الصحة" تعلن أرقاما جديدة بشأن فيروس كورونا.. 116 إصابة جديدة.. و17 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين

فايلر ينقلب على نجمي الأهلي

منذ ساعتين و 47 دقيقة

مفاجأة.. هيدرسفيلد الإنجليزي يرفض عرض بيراميدز للتعاقد مع رمضان صبحي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

وزير الري الأسبق: مشروع مع السودان يوجه ضربة كبيرة لأثيوبيا

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجآة قوية بشأن النزاع على لقب نادى القرن

منذ ساعة و 24 دقيقة

تصرف عنيف من شركة الأهلي الراعية ضد رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

اجتماع طارئ في برشلونة بعد فضيحة ملعب النور

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مرتضي منصور يكشف عن وجهة رمضان صبحي القادمة

منذ أقل من ساعة

بعد ساعات من فضيحة البايرن.. ميسي يستقر علي وجهته المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

ليس تشافي هيرنانديز.. أسطورة برشلونة يقترب من خلافة كيكي سيتين

منذ حوالي 3 ساعات

بعد إجتماع القادة.. برشلونة يستقر على المدرب الجديد

منذ ساعتين و 17 دقيقة

وكيل رمضان صبحي يعلن عن مفاجأة قوية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. اكتشاف علاج مصري يدمر كورونا بنسبة 95% (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:55 م

عاجل| "الصحة" تعلن أرقاما جديدة بشأن فيروس كورونا.. 116 إصابة جديدة.. و17 حالة وفاة

عاجل.. اكتشاف علاج مصري يدمر كورونا بنسبة 95% (فيديو)

08:40 م

بعد إجتماع القادة.. برشلونة يستقر على المدرب الجديد

11:31 م

بعد ساعات من فضيحة البايرن.. ميسي يستقر علي وجهته المقبلة

09:31 م

فايلر يزف بشرى سارة لصالح جمعة في الأهلي

09:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان