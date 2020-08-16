بعد ظهوره باكيا في مسرحية "علاء الدين".. لطفي لبيب يتصدر تويتر









وقام النجم احمد عز، بعد انتهاء عرضه "علاء الدين"، بلفتة إنسانية حيث أصر "عز" على الإمساك بلطفي لبيب والصعود معه إلى خشبة المسرح بسبب صعوبة الحركة التي يعاني منها "لبيب".





وفور صعوده استقبله الجمهور بالتصفيق الذي استمر لدقائق، حتى إن كل من في القاعة وقفوا له احترامًا وتقديرًا، ولم يتمالك النجم القدير نفسه أمام هذا التقدير والحفاوة ونزلت دموعه قبل أن يتحدث بكلمة واحدة، كما حرص النجم أحمد عز على تقبيل يده على المسرح.

حرص الفنان الكبير لطفي لبيب، على حضور مسرحية "علاء الدين" للفنان أحمد كما إلتقط بعض الصور التذكارية معه وظهر فيها باكيًا.وبعد ظهوره باكيًا، تصدر لطفي لبيب التريند بموقع تدوين التغريدات القصيرة "تويتر" بعدما قاموا محبيه بتدشين هاشتاج باسمه معبرين عن محبتهم له.يذكر أن مسرحية "علاء الدين" بطولة أحمد عز، تارا عماد، محمد ثروت، سامي مغاوري، ومن إخراج مجدي الهواري.