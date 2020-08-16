تفاصيل قصة حب خالد ومايسة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)

عرض برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" مقطع فيديو تفاصيل جلسة تصوير العروسين خالد ومايسة، التي أثارت إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.





وظهر خلال مقطع الفيديو مجموعة من الصور التي أظهرت العروس مايسة وزوجها خالد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقررا القيام بجلسة تصوير خاصة بعد عقد قرانهما بسبب ظروف أزمة كورونا.





من جانبها قالت مايسة خلال لقائها بالبرنامج إنها أعجبت بشخصية زوجها خالد، ولم تفكر أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأهلها لم يعترضوا عليه بعد تقدمه لطلب يدها.





من جهته كشف خالد عن قصة تعارفه بزوجته مايسة، وكيف فكر في إعداد جلسة التصوير الخاصة التي كانت محل إعجاب النشطاء على مواقع السوشيال ميديا.



