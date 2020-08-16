تفاصيل قصة حب خالد ومايسة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)
الأحد 16/أغسطس/2020 - 07:16 ص
شيماء حسن
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عرض برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" مقطع فيديو تفاصيل جلسة تصوير العروسين خالد ومايسة، التي أثارت إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهر خلال مقطع الفيديو مجموعة من الصور التي أظهرت العروس مايسة وزوجها خالد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقررا القيام بجلسة تصوير خاصة بعد عقد قرانهما بسبب ظروف أزمة كورونا.
من جانبها قالت مايسة خلال لقائها بالبرنامج إنها أعجبت بشخصية زوجها خالد، ولم تفكر أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأهلها لم يعترضوا عليه بعد تقدمه لطلب يدها.
من جهته كشف خالد عن قصة تعارفه بزوجته مايسة، وكيف فكر في إعداد جلسة التصوير الخاصة التي كانت محل إعجاب النشطاء على مواقع السوشيال ميديا.
وبالنسبة لوضع فيروس كورونا في مصر، فقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 977 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 58835 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 116 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 96336 حالة من ضمنهم 58835 حالة تم شفاؤها، و5141 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.
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