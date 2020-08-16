بالفيديو.. التهاني تنهال من نجوم الكرة علي أبو ريدة في عيد ميلاده

الأحد 16/أغسطس/2020 - 12:53 ص
بوابة الفجر
نجوى مصطفى
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وجه العديد من النجوم رسالة إلى هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" وعضو مجلس فيفا الأعلى لكرة القدم، احتفالا بعيد ميلاده.

 

وبعد أن هنأ رئيس الاتحاد الدولي "فيفا" جياني انفانتينو ورئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان الخليفة وفاطمة سامورا سكرتير عام فيفا جاء الدور على أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ليحتفل بعيد ميلاد أبوريدة بجانب الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي ونائب رئيس اتحاد الكرة السابق.

 

كما احتفل المهندس أحمد مجاهد عضو مجلس اتحاد الكرة السابق والإعلامي سيف زاهر عضو محلس اتحاد الكرة السابق وحازم إمام أسطورة الزمالك وعضو مجلس اتحاد الكرة السابق وحسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول بعيد ميلاد أبوريدة أيضا.

 

ولم يفوت شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي و ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر للشباب ومحمد فضل نجم الأهلي السابق وعضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة وأحمد حسن أسطورة منتخب مصر وعميد لاعبي العالم فرصة الاحتفال بعيد ميلاد رئيس الجبلاية السابق. 

 

وحظى أبوريدة باحتفال خاص من محمد كامل الرئيس التنفيذي لشركة استادات وعبد الله السعيد قائد نادي بيراميدز ونجم المنتخب الوطني و الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر.

 

واحتفل عصام الحضري أسطورة حراسة مرمى منتخب مصر وأحمد ناجي نجم الأهلي ومدرب حراس مصر السابق ومحمد بركات نجم الأهلي والإسماعيلي السابق ومدير منتخب مصر الأول وأسامة نبيه مدرب منتخب مصر ونجم الزمالك السابق و محمود فايز مدرب منتخب الإمارات ومدرب منتخب مصر السابق بعيد ميلاد رئيس المكتب التنفيذي لكاف.

 

كما احتفل هاني سعيد نجم منتخب مصر السابق والمدير الرياضي لبيراميدز وأحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق ووليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة ‘ محمود أبورجيلة أسطورة الزمالك ورئيس جمعية قدامى اللاعبين بعيد ميلاد أبو ريدة أيضا و شعبان بسطاوي مدير العلاقات العامة باتحاد الكرة والإعلامي الكبير خالد بيومي.

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