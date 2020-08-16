35 مليون مشاهدة لأغنية "عدى الكلام" لسعد لمجرد













حققت أغنية "عدى الكلام" للفنان سعد لمجرد، نجاحاً كبيراً حيث نجحت في حصد أكثر من 35 مليون مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".أغنية "عدى الكلام"، من كلمات أمير طعيمة ولحنها عزيز الشافعى وقام بالتوزيع الموسيقي توما، وتصدؤت قائمة التوب 5 على تطبيق انغامي فى مصر والمغرب.واحتفالًا بطرح الأغنية وتصدرها قائمة التوب 5 على أنغامي قام سعد لمجرد بمشاركتها مع متابعيه عبر ستورى انستجرام أنغامي وعبر من خلاله عن حبه وشكره لمنصة أنغامي.وتقول كلمات أغنية عدى الكلام لـ سعد لمجرد: "شكله مش موضوع بسيط .. فيه غدر وفيه حوارات .. ده أنا بسهر بالساعات .. كل ده بيحصل أوام".