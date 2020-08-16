عاجل.. مرتضي منصور يكشف عن وجهة رمضان صبحي القادمة

الأحد 16/أغسطس/2020 - 12:50 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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أكد مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، أن من حق القلعة البيضاء التقدم بعرض لنادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي لشراء رمضان صبحي، لاعب الأهلي السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال منصور فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "أعتقد أن رمضان صبحي سوف ينتقل إلى نادي إماراتي أو سعودي وليس بيراميدز، ومن حق الزمالك التفاوض لشراء اللاعب".
 
وأضاف: "قمنا بتقديم عرض ومن الممكن أن نكون قدمناه للمغالاة على الأهلي وليس لشراء اللاعب".

ويذكر أن رمضان صبحي انتهت إعارته من صفوف النادي الاهلي ورحل لفريقه هيدرسفيلد تاون الإنجليزي وترددت أنباء صحفية عن اقترابه من بيراميدز.

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