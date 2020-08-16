لهذا السبب.. تامر حسني يوجه الشكر لجمهوره

الأحد 16/أغسطس/2020 - 01:04 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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وجه الفنان تامر حسني، شكرًا لكل من قام بتهنئته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كما علق قائلًا: "كنت عايز ارد عليكم بكرا في يوم عيد ميلادي بس شايفكم محتفلين بدري".

وأاضاف: "الحقيقة أنا مش بعمل عيد ميلادي خالص بس ربنا رزقني بجمهور زي أهلي بالظبط بيحتفل بيه دايماً وأصحاب كل سنة يعملولي مفاجأه من غير ميقولوا بس بقفشهم برضو وبعرف وبضطر اتفاجيء تقديراً لمجهودهم". 

وتابع: "المهم أنا بشكر كل شخص فيكم على الكلام الجميل اللي بقالي أسبوع بقرأه و بسمعه منكم و بشكر كل اهلي وأصحابي و فريق عملي و طلبي الوحيد انكم لما تفتكروني تدعوا لأولادي تاليه و أمايا و آدم مليون شكراً يا اغلى الناس".


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