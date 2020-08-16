شريف منير يودع الراحلة شويكار برسالة مؤثرة (فيديو)

الأحد 16/أغسطس/2020 - 01:01 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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نعي الفنان شريف منير النجمة القديرة شويكار، وذلك عبر صفحته الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ونشر مقطع فيديو له وهو يرثي الراحلة شويكار ويعبر عن حزنه الشديد لرحيلها قائلًا: "انتي متعرفيش كنت بستناكي كتير أوي قدام الشاشة وكل ما تظهري كنت بنبسط وببقي سعيد، ضحكتيني وعيطيني وخلتيني في منتهي السعادة".

وتابع: "مجتهدة انتي والأستاذ فؤاد المهندس مدرسة وانتو الأتنين عملتوا جامعة تمثيل كبيرة كوميديا وتراچيدي واستعراض".

وأضاف: "كانت حبيبتي جدًا وكانت بتشجعني وتديني طاقة إيجابية مستمرة لغاية مسلسل "ونحب تاني ليه..  هتوحشيني".

يذكر أن جاء رحيل الفنانة الكبيرة شويكار صادمًا للوسط الفني الذي لم يكد يفق من صدمة وفاة الفنان القدير سناء شافع، ورغم معاناتها الطويلة مع المرض غير أن الأمل في عودتها للساحة الفنية كان كبيرًا، حيث كثيرًا ما أعربت عن تفاؤلها بالشفاء ورغبتها في العودة إلى الجمهور.

ورحلت الفنانة القديرة شويكار، أول أمس الجمعة بعد مسيرة فنية حافلة عن عمر يناهز 85 عاما وذلك بعد صراع طويل مع المرض .

وتم تشيع جثمان الفنانة شويكار الى مثواه الأخير أمس السبت عقب صلاة الظهر، وتم دفنها في مقابر الأسرة في مدينة السادس من أكتوبر.


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