شاهد.. أحدث ظهور لمي الغيطي عبر "إنستجرام" (صورة)

الأحد 16/أغسطس/2020 - 12:56 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة مى الغيطى على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت مى الغيطى عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها، ظهرت فيها بإطلالة جريئة، حيث اعتمدت على بنطلون أسود وتيشرت أسود قصير، وحازت الصورة على الكثير من التعليقات والإعجاب من قبل جمهورها ومتابعيها.


وكانت أخر أعمال مى الغيطى فيلم "بنات ثانوى" بطولة جميلة عوض، محمد الشرنوبى، هنادى مهنا، محمد مهران، مايان السيد، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.
شاهد.. أحدث ظهور لمي الغيطي عبر "إنستجرام" (صورة)
شاهد.. أحدث ظهور لمي الغيطي عبر "إنستجرام" (صورة)

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