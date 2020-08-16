نجوم برشلونة يرفضون بوكيتينيو





كشفت وسائل إعلام عالمية وإسبانية أن كبار النجوم في برشلونة الإسباني يرفضون قدوم الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي السابق لتدريب الفريق خلفا للمدير الفني الحالي الحالي كيكي سيتين الذي ينتظر قرار الإقالة رسميا عقب الهزيمة القاسية التي تعرض لها الفريق الكتالوني بثمانية أهداف مقابل هدفين على يد بايرن ميونخ الألماني في الدور ربع نهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا.





وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن كبار اللاعبين في البرسا يرفضون قدوم المدير الفني لتوتنهام السابق ويرغبون في التعاقد مع تشافي هيرنانديز نجم الفريق السابق بالإضافة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة من أجل الإطاحة بجوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي الحالي.

وألمحت إذاعة كادينا كوبيه الإسبانية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني لوح بالرحيل وطالب بإقالة كيكي سيتين وهو القرار الذي تم اتخاذه بالفعل ومتبقي فقط الإعلان الرسمي بالإضافة إلى رحيل جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي الحالي.





وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى أن الطلب الأخير لميسي هو رحيل عدد من لاعبي برشلونة الإسباني الذين فشلوا في التأقلم خلال الفترة الماضية وكان بعضهم سببًا في الفضيحة التاريخية التي تعرض لها البارسا وإلا سيرحل البرغوث الأرجنتيني عقب نهاية عقده في 2021.





وعلى نفس الجانب، ونوهت شبكة سكاي سبورتس العالمية أن برشلونة بقيادة رئيسه جوسيب ماريا بارتوميو اتخذ قرارا عاجلا بإقالة سيتين من منصبه عقب انتهاء موسم البارسا بعد الخسارة المذلة أمام البايرن بالإضافة أيضا إلى إقالة الفرنسي إريك أبيدال المدير الرياضي.





ونقلت الشبكة العالمية عن إذاعة راديو كتالونيا الإسبانية أن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني السابق لفريق توتنهام تواجد على رأس المرشحن لتدريب برشلونة الذي عقد اجتماعا سريا مع المدير الفني الأرجنتيني منذ عدة أيام وأن إدارة البلوجرانا تعمل على التعاقد مع بوكيتينيو منذ عدة أسابيع بعد أن تم اتخاذ القرار بإقالة سيتين عقب ضياع لقب الدوري الإسباني حتى لو نال البلوجرانا لقب دوري أبطال أوروبا.



