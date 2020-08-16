"الكاثوليكية" تحتفل بعيد العذراء (صور)

الأحد 16/أغسطس/2020 - 12:36 ص
جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
جيهان عزمي
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تحتفل الكنيسة الكاثوليكية اليوم بعيد انتقال السيدة العذراء مريم الى السماء بالنفس والجسد وأنها تحتفل يوم 15 أغسطس بهذا العيد بينما تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية يوم 21 أغسطس من كل عام.

واختلف هذا الاحتفال هذا العام بتغيير شكل الاحتفال وسط إجراءات احترازية مشددة وتحديد عدد الحضور من خلال حجز مسبق من خلال المكتب الإداري بالكنيسة ولكن وسط كل هذا سادت الفرحة وسط الحضور نظرا لطول فترة انقطاع الأقباط عن الكنائس بسبب جائحة كورونا.

وترأس صلاة القداس بكنيسة السيدة العذراء مريم بقبة الهواء بشبرا للأقباط الكاثوليك الأب يوحنا عادل.
"الكاثوليكية" تحتفل بعيد العذراء (صور)
"الكاثوليكية" تحتفل بعيد العذراء (صور)
"الكاثوليكية" تحتفل بعيد العذراء (صور)
"الكاثوليكية" تحتفل بعيد العذراء (صور)
"الكاثوليكية" تحتفل بعيد العذراء (صور)
"الكاثوليكية" تحتفل بعيد العذراء (صور)
"الكاثوليكية" تحتفل بعيد العذراء (صور)
"الكاثوليكية" تحتفل بعيد العذراء (صور)

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كورونا عيد العذراء بوابة الفجر الفجر

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