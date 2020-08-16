صلاح يبدأ الاستعداد للموسم الجديد مع ليفربول

بدأ فريق ليفربول الإنجليزي، في الاستعداد للموسم الجديد بانطلاق معسكر للفريق بالنمسا، أمس السبت، من المقرر أن يعود الفريق للمبارايات الرسمية بمباراة الدرع الخيرية (السوبر المحلي) بعد نحو أسبوعين أمام أرسنال.





وتواجد الدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق وبقية اللاعبين، والمدرب يورجن لوب المدير الفني للريدز، خلال المران، ومن المقرر أن تستمر التحضيرات خلال الأيام المقبلة.



