3 ملايين مشاهدة لأغنية "أنا شيه نسيتك" لإليسا

الأحد 16/أغسطس/2020 - 02:31 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
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حققت أغنية "أنا شبه نسيتك" للنجمة إليسا، نجاحا كبيرا، حيث تخطت حاجز الـ3 ملايين مشاهدة بعد طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "اليوتيوب".

تقول كلمات الأغنية:" أنا شبه نسيتك.. تقريبا كده بفتكرك.. على فترات متباعدة.. أنا شبه نسيتك قلبي فـ نسيانك ما بقاش.. محتاج أي مساعدة".

تلقائي وبالوقت الوجع اللي انا فيه بيروح.. وبدأت ألاقي حاجات في حياتي كتيرة أهم.. مش بشغل بالي فـ جزء بسيط مجروح في الروح

ده ما فيش جرح بيفضل مفتوح لازم بيلم".

أغنية "أنا شبه نسيتك" كلمات أمير طعيمة، والحان وليد سعد، وتوزيع موسيقي أحمد إبراهيم.


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