عزت العلايلي:"انتظروني في عمل سينمائي كبير قريبا"













أعلن الفنان عزت العلايلي، أنه يستعد لتقديم عمل سينمائي كبير قريبًا، وذلك من خلال مداخلة تليفونية لبرنامج "حضرة المواطن" الذي قدمه الإعلامي سيد علي عبر شاشة "الحدث اليوم".وقال عزت، خلال المداخلة: "علاقتي بالوسط الفني جيدة، واستعد الآن للمشاركة في عمل سينمائي كبير في الفترة المقبلة، رافضا الإفصاح عن تفاصيله".وأضاف: "انعي وفاة سناء شافع، والفنان سمير الاسكندراني، والفنانة القديرة شويكار، موضحًا أنه كان يتواصل بشكل مستمر مع الراحل سمير الاسكندراني، وعلاقته به أيضًا جيدة، وكذلك سناء شافع، موضحًا أنه كان ودودًا وقريبا من كل أحبائه".وتابع: "رحيل شويكار كان مؤثرًا للغاية، وكانت فنانة ودودة وقريبة من الجميع وشديدة البساطة، "دي سنة الحياة ولا يمكن لأى شخص الاعتراض على قضاء الله".