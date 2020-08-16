على المرجيحة.. أحدث ظهور لملك قورة عبر "إنستجرام"





تحرص الفنانة ملك قورة، على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها وذلك من خلال نشر يومياتها الخاصة على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.ونشرت ملك قورة، عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها وهى تتأرجح، ظهرت فيها بفستان أسود قصير من الأمام، وعلقت قائلة: "التأرجح خلال الحياة"ويذكر أن أحدث أعمال ملك قورة كان مسلسل "أمر واقع"، للسيناريست محمد رفعت، وإنتاج شركة أروما بطولة كريم فهمي ونجلاء بدر، أحمد وفيق، نيكولا معوض، النجم السوري عابد الفهد، ملك قورة، ريم مصطفى، نبيل الحلفاوي، ونهى عابدين.وكانت قد شاركت ملك قورة، في طفولتها ببرامج أطفال مثل: «يللا بينا واسمعونا»، وشاركت بعد ذلك في دور ابنة الفنانة ليلى علوي بمسلسل «نور الصباح»، وظهرت مع شقيقتها مريم قورة في فيلم «غاوي حب» للفنان محمد فؤاد، وتوالت أعمالها الفنية بعد ذلك