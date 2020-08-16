حمدي الميرغني يعلق على إشادة الكوميديان الكبير سمير غانم به (فيديو)

الأحد 16/أغسطس/2020 - 12:41 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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أشاد الكوميديان الكبير سمير غانم بنجم مسرح مصر حمدي الميرغني أثناء استضافته في إحدى البرامج.

وعبر حمدي الميرغني عن سعادته الكبيرة بتلك الشهادة، حيث نشر مقطع الفيديو للنجم سمير غانم عبر صفحته بإنستجرام.

وكتب: "الأستاذ أسطورة الإرتجال الكوميدي شرف كبير ليا رأي حضرتك فيا.. ويارب أكون عند حسن ظنك وعلي قدر كلامك عني.

وتابع: "سيظل الأستاذ سمير غانم هو المادة الخام للكوميديا بحبك يا أستاذي ربنا يخليك لينا ويرزقك الصحة والعافية".

يذكر أن أحدث أعمال حمدي الميرغني، مسلسل "اتنين فى الصندوق" بطولة الفنان أوس أوس، وصلاح عبد الله، وبيومى فؤاد، وانتصار، وعدد كبير من نجوم الفن.

المسلسل بطولة صلاح عبد الله، ومحمود البزاوي وأحمد عبدالله محمود وبيومي فؤاد، وحنان سليمان، ورحاب الجمل ونهى عابدين ويظهر عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمد مصطفى.

https://www.instagram.com/p/CD7KmqQJzxy/?igshid=1a9w6uwzpxsc7

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