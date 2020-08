حمدي الميرغني يعلق على إشادة الكوميديان الكبير سمير غانم به (فيديو)

View this post on Instagram

الأستاذ أسطورة الأرتجال الكوميدي شرف كبير ليا رأي حضرتك في ويارب أكون عند حسن ظنك وعلي قدر كلامك عني 🙏❤️ سيظل الأستاذ سمير غانم هو المادة الخام للكوميديا ..بحبك ياأستاذي ربنا يخليك لينا ويرزقك الصحة والعافية ❤️❤️❤️