بهذه الطريقة.. نشوى مصطفى تروج لبرنامجها الجديد "بنت البلد"
الأحد 16/أغسطس/2020 - 12:54 ص
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة نشوى مصطفى على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها وذلك من خلال نشر يومياتها الخاصة على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.
ونشرت نشوى مصطفى عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام صورة لها، ظهرت فيها من كواليس برنامجها الجديد "بنت البلد".
وعلقت نشوى مصطفى قائلة: "بنت البلد من السبت للتلات على قناة المحور".
يذكر أن آخر أعمال الفنانة نشوى مصطفى مسلسل “الشريط الأحمر” والذي عرض في رمضان 2018، ومسلسل “البشارة” الإماراتي في العام نفسه، وقدمت قبلهما مسرحية “سيلفي مع الموت” عام 2017.
يذكر أن آخر أعمال الفنانة نشوى مصطفى مسلسل “الشريط الأحمر” والذي عرض في رمضان 2018، ومسلسل “البشارة” الإماراتي في العام نفسه، وقدمت قبلهما مسرحية “سيلفي مع الموت” عام 2017.