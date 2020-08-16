بعد وفاة مصطفى حفناوي.. المطرب أحمد كامل: "عارف ان دوري جاي"
الأحد 16/أغسطس/2020 - 12:36 ص
أماني سلام
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أعرب المطرب أحمد كامل، عن حزنة الشديد بسبب حدوث عدة حالات وفاة من أصدقائه في أسبوعين فقط.
ونشر كامل، منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك" قائلا: "١١ حالة وفاة في ٣٠ يوم بس في حياتي لدرجة اني حرفيًا مبقتش بتأثر بفقدان المتوفي لأني عارف ان دوري جاي في وقت ما لا يعلمه سوي الله".
وأضاف: "و بقيت قاعد بتفرج و منتظر و بكمل حياتي الطبيعيه ، الموت عظه من ربنا سبحانه و تعالي ، سواء شباب او مسنين او اي كانت المرحله العمريه ف لا دايم الا وجه الله، اللهم توفنا و انت راض عنا و احفظنا و اهدينا لطريقك يارب العالمين ".
يشار إلي أن وفاة اليوتوبر مصطفى حفناوي، أثرت في الفنان أحمد كامل، الذي كانت تجمعه به صداقة قوية.