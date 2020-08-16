بعد وفاة مصطفى حفناوي.. المطرب أحمد كامل: "عارف ان دوري جاي"





أعرب المطرب أحمد كامل، عن حزنة الشديد بسبب حدوث عدة حالات وفاة من أصدقائه في أسبوعين فقط.ونشر كامل، منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك" قائلا: "١١ حالة وفاة في ٣٠ يوم بس في حياتي لدرجة اني حرفيًا مبقتش بتأثر بفقدان المتوفي لأني عارف ان دوري جاي في وقت ما لا يعلمه سوي الله".وأضاف: "و بقيت قاعد بتفرج و منتظر و بكمل حياتي الطبيعيه ، الموت عظه من ربنا سبحانه و تعالي ، سواء شباب او مسنين او اي كانت المرحله العمريه ف لا دايم الا وجه الله، اللهم توفنا و انت راض عنا و احفظنا و اهدينا لطريقك يارب العالمين ".يشار إلي أن وفاة اليوتوبر مصطفى حفناوي، أثرت في الفنان أحمد كامل، الذي كانت تجمعه به صداقة قوية.