عكاشة: الإغلاق بسبب كورونا أثر إيجابيا على الأسرة المصرية (فيديو)

قال أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، إن العزلة والغلق بسبب كورونا أثرت إيجابيا علي الأسرة المصرية والعلاقات الأسرية والاجتماعية.

وأضاف "عكاشة"، في لقائه ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور": "العزلة ساعدت على فهم الأب والأم لأولادهم، إذا اشتركوا في أي نشاط فكري أو رياضي أو اجتماعي زي ما كان موجود في العصور قبل 85 وثورة التكنولوجيا".





وفي ذات السياق أشار إلى العالم كله لا يعرف أي شيء عن فيروس كورونا، وهو ما تسبب في نشر الكثير من الإشعاعات خلال الفترة الماضية، موضحًا أن الشائعات تنتشر في حالة عدم وجود الحقيقة.





وتابع "إحنا بنعيش في جهل، ومسألة اللقاح تحتاج إلى وقت حتى بعد ظهور اللقاح الروسي الذي لم يثبت فعاليته حتى الآن لعدم انتهاء التجارب السريرية عليه".





وأشار إلى أن المجتمع الأمريكي نفسه يعيش في حالة جهل، وكذلك شعوب العالم كله خاصة مع تغير المعطيات والدراسات الخاصة بالفيروس كل لحظة.





وأوضح أن آخر الدراسات أثبتت أن كورونا لا يصيب الجهاز التنفسي فقط، ولكنه يصيب الشرايين والأوردة وهو ما يعرف بمرضية التجلط الشرايني، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والتباعد.





آخر تطورات كورونا

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 977 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 58835 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 116 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 96336 حالة من ضمنهم 58835 حالة تم شفاؤها، و5141 حالة وفاة.



