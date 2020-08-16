عضو فرقة رضا للفنون: عقار رقم 50 تاريخي.. و خسرناه

أعرب حسام منسي، عضو فرقة رضا للفنون، عن حزنه الشديد من انهيار عقار رقم 50 في شارع قصر النيل، مشيرًا إلى أن هذا العقار شهد عدة بروفات لفرقة رضا الشعبية.





وأوضح "منسي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل لبرنامج "من مصر"، المذاع عبر فضائية cbc، اليوم السبت أن عقار قصر النيل المنهار شهد عدة بروفات لفرقة رضا الشعبية، لكن البعض كان يخشى من انهياره بسبب الأسانسير.





وشدد عضو فرقة رضا للفنون على ضرورة معاقبة من تسبب في حالة تدهور العقار خاصة أنه من التراث"، مضيفا: " هناك حالة حزن لدي أفراد فرقة رضا خاصة ممن شهدوا إجراء بروفات في ذلك العقار الهام والتاريخي".





وفي سياق متصل قال المهندس محمد أبو سعده رئيس جهاز التنسيق الحضاري، إن العقار الذي انهار صباح اليوم بمنطقة قصر النيل مسجل بالجهاز.





وأشار أبو سعدة في تصريحات صحفية، إلي أن هناك لجنة مشكلة من كلية الهندسة ومحافظ القاهرة، وجهاز التنسيق الحضاري لمعرفة ومعاينة أسباب الانهيار، مشيرا إلى أن هذا العقار تك كفاءه منذ فترة من أعمال تطوير عقارات القاهرة الخديوية أسفرت عمليات الإنقاذ بموقع عقار قصر النيل المنهار حتى الآن عن إنقاذ ١٤ شخصا وإسعاف إثنين بالموقع ونقل شخصين لمستشفى أحمد ماهر حتى الآن.





وانهار منذ قليل العقار رقم ٥٠ بشارع القصر العيني وشمل العقار عدد من الشركات منهم شركة صرافة بالدور الأرضي ومصنع ومحلات ملابس ومكاتب إدارية ومعرض موبيليا مغلق.





وأكدت محافظة القاهرة، أن العقار رقم ٥٠ بشارع قصر النيل المنهار كان على مساحة ١٥٠٠ متر ومكون من أرضي وأربعة أدوار وتم فصل كافة المرافق.



