محمد غباشي: السوق العقاري سينتعش بعد أزمة كورونا (فيديو)

الأحد 16/أغسطس/2020 - 06:46 ص
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قال المهندس محمد غباشي، نائب رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة، إن التوقعات تشير إلى زيادة الطلب على العقار الفترة المقبلة، خاصة أن الدولة أوقفت رخص البناء في المناطق القديمة.

وتابع "غباشي"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، ببرنامج "حوار واستثمار"، مساء السبت، أن الدولة ستعوض أصحاب الأراضي في المناطق القديمة بمناطق مماثلة في المدن الجديدة، بسبب وقف البناء، وهذا سيزيد الاقبال على المجتمعات الجديدة، لقانونية المباني في هذه المناطق.

وأضاف أن العقار عبارة عن استثمار آمن، ولم يخسر في أي وقت، ولذلك على العميل أن لا يبحث عن العقار ذو القيمة القليلة، معقبًا: "البحث عن عقار بقيمة قليلة، يعني استثمار بربحية أقل".

ولفت إلى أن الحكومة قامت بإدارة أزمة كورونا بشكل جيد للغاية، ويجيب أن نشيد بدورها في مواجهة هذه الأزمة، معقبًا: "الرئيس السيسي كان عامل حسابه لكل حاجة".


هذا وأكد احمد الشناوي عضو جمعية رجال الاعمال المصريين، انه من المتوقع زيادة حركة المبيعات وحدوث نشاط ملحوظ في سوق العقارات بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% خلال الربع الاخير من عام ٢٠٢٠ الجاري.



وقال ان ارتفاع حركة مبيعات العقارات ستتركز في معظم المدن الجديدة بسبب قرار وقف تراخيص المباني والذي سيكون في صالح الوحدات السكنية بالمناطق العمرانية الجديدة، مشيرًا إلى أن اعلان الرئيس السيسي الحرب علي ظاهرة البناء العشوائي يخدم خطط الدولة في التنمية العمرانية الحديثة من خلال ضبط منظومة التراخيص ومحاسبة المخالفين.



واضاف "الشناوي"، أن النهضة العمرانية والإنشائية وبالأخص العاصمة الإدارية والمدن الجديدة ومشروعات البنية التحتية من طرق وكباري كلها عوامل مهمة في تحريك سوق المقاولات والاستثمار والتطوير العقاري.

وأكد أن مبادرة البنك المركزي لتمويل قطاع المقاولات أثرت بشكل ايجابي في السوق العقاري المصري في تجاوز الاقتصاد والقطاع التبعات السلبية لازمة فيروس كورونا في تعزيز القدرة المالية للشركات والاستمرار في تنفيذ المشروعات والحفاظ علي العمالة الوطنية، مؤكدًا أن القطاع العقاري المصري مازال الملاذ الأمن والقطاع الواعد للاستثمار في مصر علي المدي البعيد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورون فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر السوق المصر

أخبار تهمك

عاجل.. اكتشاف علاج مصري يدمر كورونا بنسبة 95% (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

جوارديولا يكشف أسباب الهزيمة أمام ليون بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف موقف لاعبي برشلونة من المدرب المحتمل

منذ 33 دقيقة

عاجل| "الصحة" تعلن أرقاما جديدة بشأن فيروس كورونا.. 116 إصابة جديدة.. و17 حالة وفاة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الجيش الليبي يحبط هجومًا على مواقع مهمة

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة مدوية.. برشلونة يعرض نجم الفريق للبيع هذا الصيف

منذ حوالي 4 ساعات

بعد ساعات من فضيحة البايرن.. ميسي يستقر علي وجهته المقبلة

منذ حوالي 10 ساعة

وزير الري الأسبق: مشروع مع السودان يوجه ضربة كبيرة لأثيوبيا

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يستقر على استعادة لاعبه المعار

منذ أقل من نصف ساعة

فايلر يزف بشرى سارة لصالح جمعة في الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

3 شروط لـ"ميسي" من أجل البقاء مع برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى بيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

بعد إجتماع القادة.. برشلونة يستقر على المدرب الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

بعد الخروج المخزي في دوري الأبطال.. ميسي يشترط على إدارة برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة روبرت ترامب شقيق الرئيس الأمريكي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

تعرف على المرشحين لقيادة برشلونة خلفًا لكيكي سيتين

منذ ساعتين و 9 دقيقة

موضوعات متعلقة

رئيس "إسكان النواب" يطالب بتأجيل إزالة العقارات المخالفة حتى صدور القانون

ننشر خريطة المناطق المحظورة من التصالح فى مخالفات البناء

الكهرباء تستهدف جمع ٣ مليارات جنيه من سرقة التيار.. وقانون التصالح والعدادات الكودية "كلمة السر"

" التطوير العقاري" توضح طريقة تحديد قيمة التصالح في المخالفات (فيدييو)

إعلامي: قرار وقف البناء 6 أشهر يحقق المصلحة العامة (فيديو)

غرفة مواد البناء: التصدي للمخالفات "وقفة جريئة" من الدولة (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:11 ص

مفاجأة مدوية.. برشلونة يعرض نجم الفريق للبيع هذا الصيف

عاجل.. اكتشاف علاج مصري يدمر كورونا بنسبة 95% (فيديو)

08:40 م

عاجل| "الصحة" تعلن أرقاما جديدة بشأن فيروس كورونا.. 116 إصابة جديدة.. و17 حالة وفاة

11:55 م

بعد الخروج المخزي في دوري الأبطال.. ميسي يشترط على إدارة برشلونة

03:53 ص

عاجل.. الجيش الليبي يحبط هجومًا على مواقع مهمة

01:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان