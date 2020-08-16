محمد غباشي: السوق العقاري سينتعش بعد أزمة كورونا (فيديو)

قال المهندس محمد غباشي، نائب رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة، إن التوقعات تشير إلى زيادة الطلب على العقار الفترة المقبلة، خاصة أن الدولة أوقفت رخص البناء في المناطق القديمة.

وتابع "غباشي"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، ببرنامج "حوار واستثمار"، مساء السبت، أن الدولة ستعوض أصحاب الأراضي في المناطق القديمة بمناطق مماثلة في المدن الجديدة، بسبب وقف البناء، وهذا سيزيد الاقبال على المجتمعات الجديدة، لقانونية المباني في هذه المناطق.





وأضاف أن العقار عبارة عن استثمار آمن، ولم يخسر في أي وقت، ولذلك على العميل أن لا يبحث عن العقار ذو القيمة القليلة، معقبًا: "البحث عن عقار بقيمة قليلة، يعني استثمار بربحية أقل".





ولفت إلى أن الحكومة قامت بإدارة أزمة كورونا بشكل جيد للغاية، ويجيب أن نشيد بدورها في مواجهة هذه الأزمة، معقبًا: "الرئيس السيسي كان عامل حسابه لكل حاجة".









هذا وأكد احمد الشناوي عضو جمعية رجال الاعمال المصريين، انه من المتوقع زيادة حركة المبيعات وحدوث نشاط ملحوظ في سوق العقارات بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% خلال الربع الاخير من عام ٢٠٢٠ الجاري.













وقال ان ارتفاع حركة مبيعات العقارات ستتركز في معظم المدن الجديدة بسبب قرار وقف تراخيص المباني والذي سيكون في صالح الوحدات السكنية بالمناطق العمرانية الجديدة، مشيرًا إلى أن اعلان الرئيس السيسي الحرب علي ظاهرة البناء العشوائي يخدم خطط الدولة في التنمية العمرانية الحديثة من خلال ضبط منظومة التراخيص ومحاسبة المخالفين.













واضاف "الشناوي"، أن النهضة العمرانية والإنشائية وبالأخص العاصمة الإدارية والمدن الجديدة ومشروعات البنية التحتية من طرق وكباري كلها عوامل مهمة في تحريك سوق المقاولات والاستثمار والتطوير العقاري.





وأكد أن مبادرة البنك المركزي لتمويل قطاع المقاولات أثرت بشكل ايجابي في السوق العقاري المصري في تجاوز الاقتصاد والقطاع التبعات السلبية لازمة فيروس كورونا في تعزيز القدرة المالية للشركات والاستمرار في تنفيذ المشروعات والحفاظ علي العمالة الوطنية، مؤكدًا أن القطاع العقاري المصري مازال الملاذ الأمن والقطاع الواعد للاستثمار في مصر علي المدي البعيد.