عكاشة: العالم كله يعيش في جهل وشائعات بسبب كورونا (فيديو)

قال أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، إن العالم كله لا يعرف أي شيء عن فيروس كورونا، وهو ما تسبب في نشر الكثير من الإشعاعات خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الشائعات تنتشر في حالة عدم وجود الحقيقة.





وأضاف "عكاشة" في لقائه ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور": "إحنا بنعيش في جهل، ومسألة اللقاح تحتاج إلى وقت حتى بعد ظهور اللقاح الروسي الذي لم يثبت فعاليته حتى الآن لعدم انتهاء التجارب السريرية عليه".





وأشار أستاذ الطب النفسي، إلى أن المجتمع الأمريكي نفسه يعيش في حالة جهل، وكذلك شعوب العالم كله خاصة مع تغير المعطيات والدراسات الخاصة بالفيروس كل لحظة.





وأوضح أن آخر الدراسات أثبتت أن كورونا لا يصيب الجهاز التنفسي فقط، ولكنه يصيب الشرايين والأوردة وهو ما يعرف بمرضية التجلط الشرايني، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والتباعد.





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