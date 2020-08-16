عكاشة: العالم كله يعيش في جهل وشائعات بسبب كورونا (فيديو)

الأحد 16/أغسطس/2020 - 03:05 ص
الدكتور أحمد عكاشة
الدكتور أحمد عكاشة
شيماء حسن
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قال أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، إن العالم كله لا يعرف أي شيء عن فيروس كورونا، وهو ما تسبب في نشر الكثير من الإشعاعات خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الشائعات تنتشر في حالة عدم وجود الحقيقة.

وأضاف "عكاشة" في لقائه ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور": "إحنا بنعيش في جهل، ومسألة اللقاح تحتاج إلى وقت حتى بعد ظهور اللقاح الروسي الذي لم يثبت فعاليته حتى الآن لعدم انتهاء التجارب السريرية عليه".

وأشار أستاذ الطب النفسي، إلى أن المجتمع الأمريكي نفسه يعيش في حالة جهل، وكذلك شعوب العالم كله خاصة مع تغير المعطيات والدراسات الخاصة بالفيروس كل لحظة.

وأوضح أن آخر الدراسات أثبتت أن كورونا لا يصيب الجهاز التنفسي فقط، ولكنه يصيب الشرايين والأوردة وهو ما يعرف بمرضية التجلط الشرايني، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والتباعد.

آخر تطورات كورونا
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 977 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 58835 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 116 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 96336 حالة من ضمنهم 58835 حالة تم شفاؤها، و5141 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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