أحد سكان عقار شارع قصر النيل المنهار: "القدر نجاني"

روت علية سعيد، أحد سكان عقار شارع قصر النيل، تفاصيل الحادث الذي وقع صباح اليوم، مشيرة إلى أن العناية الإلهية أنقذتها.





وأوضحت "سعيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خلي لبرنامج من مصر، المذاع عبر فضائية cbc، اليوم السبت أن القدر أنقذها مع أسرتها، حيث "توجهت إلى المصيف أمس وسمعت الخبر بأن منزلها أنهار، مشيرة إلى أن العقار لم يكن به مشاكل.





وأشارت إلى أن الجميع اتصلوا بهم صباح اليوم ليطمئنوا على حالتهم الصحية فور انهيار العقار، مضيفة: "نتهم بشكل رسمي مالك 3 شقق في العقار حولهم لمحال تجارية وكان يهدم بعض الحوائط ولم يفعل أحد من السكان أي شيء".





وفي سياق متصل قال المهندس محمد أبو سعده رئيس جهاز التنسيق الحضاري، إن العقار الذي انهار صباح اليوم بمنطقة قصر النيل مسجل بالجهاز.





وأشار أبو سعدة في تصريحات صحفية، إلي أن هناك لجنة مشكلة من كلية الهندسة ومحافظ القاهرة، وجهاز التنسيق الحضاري لمعرفة ومعاينة أسباب الانهيار، مشيرا إلى أن هذا العقار تك كفاءه منذ فترة من أعمال تطوير عقارات القاهرة الخديوية أسفرت عمليات الإنقاذ بموقع عقار قصر النيل المنهار حتى الآن عن إنقاذ ١٤ شخصا وإسعاف إثنين بالموقع ونقل شخصين لمستشفى أحمد ماهر حتى الآن.





وانهار منذ قليل العقار رقم ٥٠ بشارع القصر العيني وشمل العقار عدد من الشركات منهم شركة صرافة بالدور الأرضي ومصنع ومحلات ملابس ومكاتب إدارية ومعرض موبيليا مغلق.





وأكدت محافظة القاهرة، أن العقار رقم ٥٠ بشارع قصر النيل المنهار كان على مساحة ١٥٠٠ متر ومكون من أرضي وأربعة أدوار وتم فصل كافة المرافق.



