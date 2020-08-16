اجتماع طارئ في برشلونة بعد فضيحة ملعب النور





ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة الإسباني دعا إلى اجتماع عاجل وطارئ في النادي الكتالوني يوم الإثنين القادم.





وأشارت إذاعة راديو كتالونيا الإسبانية إلى أن برشلونة تعرض لخسارة كبيرة بنتيجة ثمانية أهداف مقابل هدفين على يد بايرن ميونخ الألماني في الدور ربع نهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا.





وأكدت الإذاعة الإسبانية أن بارتوميو دعا لاجتماع استثنائي يوم الإثنين المقبل وسيشهد هذا الاجتماع اتخاذ قرارات مصيرية.





وأوضحت الإذاعة الإسبانية أن أهم القرارات ستكون إقالة كيكي سيتين من منصب المدير الفني بالإضافة إلى مناقشة اسم المدير الفني الجديد.





ونوهت الإذاعة الإسبانية أن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي السابق يعتبر من أبرز المرشحين لقيادة النادي الكتالوني في الموسم المقبل.



