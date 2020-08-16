عكاشة: العلمانيون ليسوا ضد الدين.. والكثير منهم متدينون (فيديو)

قال أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، إنه لا يوجد تعارض بين العلمانية والدين، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من العلمانيين المتدينين.





وأضاف "عكاشة"، في لقائه ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور": "العلمانية جاية من العالم وليس من العلم، وهي ترى ان العالم كله في وحدة".



