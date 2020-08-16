عكاشة: العلمانيون ليسوا ضد الدين.. والكثير منهم متدينون (فيديو)
الأحد 16/أغسطس/2020 - 12:18 ص
شيماء حسن
Advertisements
قال أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، إنه لا يوجد تعارض بين العلمانية والدين، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من العلمانيين المتدينين.
وأضاف "عكاشة"، في لقائه ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور": "العلمانية جاية من العالم وليس من العلم، وهي ترى ان العالم كله في وحدة".
وتابع: "هما عاوزين الحقيقة، فمثلا في مسألة الأديان دي علم مطلق مثل الإيمان بالله مش بتاخد وتدي فيه، ولكن في مسائل أخرى هم يؤمنون بالنسبية لأن العلم يتغير، ولذلك فهم ليسوا ضد الدين".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا