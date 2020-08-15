كارتيرون يعلن جاهزية أوباما وحازم إمام للمباريات المقبلة

السبت 15/أغسطس/2020 - 11:55 م
الزمالك
الزمالك
رقية صلاح
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تحدث باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، في المؤتمر الصحفي عقب نهاية مباراة الأبيض ومصر المقاصة عن جاهزية ثنائي الفريق أوباما وحازم أمام لقادم المباريات.

وأكد كارتيرون في المؤتمر عودة الثنائي أوباما وحازم إمام وجاهزيتهم التامة للمشاركة في قادم مباريات القلعة البيضاء في الدوري المصري وبطولة إفريقيا.

وتعرض أوباما لإصابة في العضلة الأمامية أدت لغيابه عن مباريات الفريق أمام المصري والإتحاد السكندري ومصر المقاصة. 

وحقق الزمالك فوزًا غاليًا وصعبًا على حساب مصر المقاصة بهدف نظيف حمل توقيع الناشيء حسام أشرف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم. 

ورفع الزمالك رصيده عند النقطة 38 في المركز الثاني، وخلف الأهلي المتصدر بـ15 نقطة، بينما توقف رصيد المقاصة عند النقطة الـ17 في المركز الـ15.


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