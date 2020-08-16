وزير الصحة اللبناني: تداعيات انفجار مرفأ بيروت أدت لارتفاع إصابات كورونا

الأحد 16/أغسطس/2020 - 02:25 ص
حمد حسن
حمد حسن
كـسـاب أحـمـد
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قال حمد حسن، وزير الصحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، إن التداعيات الطبية لانفجار مرفأ بيروت تسببت في ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، متابعا: "هذا ما كنا نتوقعه نظرًا للحالة التي سيكون عليها المواطنين من صدمة ما تجعلهم لا يتبعون الإجراءات الطبية.

وأضاف "حسن"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر التليفزيون المصري، أن هناك 4 مستشفيات خرجت من الخدمة بسبب تفجير المرفأ الذى وقع يوم 4 أغسطس، الأمر الذى يمثل عبئًا إضافيا على المنظومة الطبية في البلاد.

ووجه وزير الصحة اللبناني، الشكر إلى الدولة المصرية، على المساعدات الطبية وغيرها التي قدمتها إلى لبنان، لافتًا إلى أن القاهرة أرسلت وفدا طبيا يضم 21 طبيبًا من مختلف الجامعات على مستوى عال من الخبرة والتميز.

وحول مطالبة البعض بضرورة إجراء تحقيق دولي، في حادث تفجير المرفأ، قال وزير الصحة اللبناني: اعتقد أن لبنان لديه معامل لها خبرة فضلًا عن المنظومة القضائية وغيرها من المؤسسات تستطيع أن تجرى تحقيقًا بشفافية.. لسنا في حاجة إلى الفرق الأجنبية بشكل أو بآخر".

هذا، ووصلت إلى مطار بيروت الدولي، أمس السبت، مجموعة من طائرات النقل العسكرية في رحلتها الخامسة، وعلى متن أحدها نخبة من الأطباء والاستشاريين والمختصين في الجامعات المصرية وجامعة الأزهر، من التخصصات الطبية المختلفة، والمقرر انضمامهم للعمل في المركز الصحي للجامعة العربية ببيروت.

كما ضمت الرحلة شحنة كبيرة من الأدوية والمواد الغذائية الضرورية المقدمة من جمهورية مصر العربية إلى جمهورية لبنان الشقيقة.

وأعرب الجانب اللبناني عن عميق شكره وامتنانه لمصر قيادة وحكومة وشعبًا على موقفها الداعم والمستمر للجمهورية اللبنانية في مختلف المجالات، واستمرار الجسر الجوي منذ بداية الأزمة وحتى الآن، وتأتي تلك المساعي المصرية تأكيدًا لمساندة مصر الدائمة للبنان للعبور من أزمته الحالية.

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